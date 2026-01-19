[1.25 ブンデスリーガ第19節](Europa-Park Stadion)

※25:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 7 デリー・シャーハント

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 20 ジュニア・アダム

FW 22 シリアケ・イリエ

監督

ユリアン・シュスター

[ケルン]

先発

GK 1 マービン・シュバーベ

DF 17 アレッシオ・カストロモンテス

DF 28 セバスティアン・セブロンセン

DF 32 クリストファー・ルンド

DF 33 ラブ・ファンデンベルフ

MF 5 トム・クラウス

MF 16 ヤクブ・カミンスキ

MF 29 ヤン・ティールマン

MF 37 リントン・マイナ

FW 9 ラフナール・アヘ

FW 30 マリウス・ビュルター

控え

GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー

DF 39 ジェンク・エズカジャル

MF 6 エリック・マルテル

MF 8 デニス・フセインバシッチ

MF 13 サイード・エル・マラ

MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン

FW 7 ルカ・バルトシュミット

FW 38 Y. Niang

FW 40 F. Schenten

監督

Lukas Kwasniok

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります