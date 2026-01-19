フライブルクvsケルン スタメン発表
[1.25 ブンデスリーガ第19節](Europa-Park Stadion)
※25:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 20 ジュニア・アダム
FW 22 シリアケ・イリエ
監督
ユリアン・シュスター
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 17 アレッシオ・カストロモンテス
DF 28 セバスティアン・セブロンセン
DF 32 クリストファー・ルンド
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
MF 5 トム・クラウス
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 29 ヤン・ティールマン
MF 37 リントン・マイナ
FW 9 ラフナール・アヘ
FW 30 マリウス・ビュルター
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 8 デニス・フセインバシッチ
MF 13 サイード・エル・マラ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 38 Y. Niang
FW 40 F. Schenten
監督
Lukas Kwasniok
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります