セリエA 25/26の第22節 ジェノアとボローニャの試合が、1月25日23:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはチーロ・インモービレ（FW）、ベンジャミン・ドミンゲス（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ボローニャのベンジャミン・ドミンゲス（FW）のアシストからルイス・ファーガソン（MF）がゴールを決めてボローニャが先制。

ここで前半が終了。0-1とボローニャがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分ボローニャが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-2。さらにリードを広げる。

55分、ジェノアは同時に2人を交代。ジェフ・エクアトル（FW）、アーロン・マルティン（DF）に代わりルスラン・マリノフスキー（MF）、ジュニオール・メシアス（FW）がピッチに入る。

56分にボローニャのウカシュ・スコルプスキ（GK）にレッドカードが出され退場してしまう。

61分、ボローニャが選手交代を行う。ベンジャミン・ドミンゲス（FW）からフェデリコ・ラバーリア（GK）に交代した。

その直後の62分、ジェノアのルスラン・マリノフスキー（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

73分、ボローニャは同時に2人を交代。ジョナサン・ロウ（FW）、チーロ・インモービレ（FW）に代わりシモン・ゾーム（MF）、マルティン・ビティック（DF）がピッチに入る。

73分、ジェノアは同時に2人を交代。ビトール・カルバーリョ（FW）、ホアン・バスケス（DF）に代わりカレブ・エクバン（FW）、マックスウェル・コルネ（MF）がピッチに入る。

74分、ボローニャが選手交代を行う。イェンス・オドゴーア（FW）からタイス・ダリンガ（FW）に交代した。

78分ジェノアが同点に追いつく。アレッサンドロ・マルカンダッリ（DF）のアシストからカレブ・エクバン（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに90+1分ジェノアが逆転。アレッサンドロ・マルカンダッリ（DF）のアシストからジュニオール・メシアス（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もジェノアの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジェノアが3-2で勝利した。

なお、ジェノアは71分にルスラン・マリノフスキー（MF）、90+7分にアレッサンドロ・マルカンダッリ（DF）に、またボローニャは68分にチーロ・インモービレ（FW）、75分にフェデリコ・ラバーリア（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

