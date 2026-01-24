Image: Sony

めっちゃ欲しいヘッドホンきた！

極めて個人的な話なんですが、ワイヤレスイヤホンが寿命を迎え、次に買うのを探していました。なんとなく、次はイヤーカフ型にしようかな〜って思っていたんですよね。耳を塞がないし、外れにくいから。

そうしたら、ソニーがめっちゃ可愛いのを出しました。タイムリーすぎる。ラベンダーカラー、めっちゃかわいいし欲しい。

ソニー初のイヤーカフ型

Image: Sony

「LinkBuds Clip」は、ソニー初のイヤーカフ型完全ワイヤレスヘッドホンです。

イヤーカフ型は、耳をクリップのように挟むことで固定し、周囲の音を取り込みながらコンテンツを楽しめる優れ物。屋外での使用はもちろんのこと、日常生活でも活躍します。

最長約9時間の本体バッテリー寿命で、ケース充電を入れると合計最長37時間再生できちゃいます。3分間の充電で1時間使えるのも頼もしい。

長時間装着が前提となると、付け心地も気になりますよね。

フィッティングクッションが付属するため、装着感のカスタマイズが可能。自分好みの装着感にできるのはありがたい。

リスニングモードで音設定を切り替える

LinkBuds Clipは、3つのリスニングモードを搭載しています。

「スタンダード」は、クリアで自然。様々なジャンルの音楽を快適に楽しめます。

「ボイスブースト」にすれば、人の声が聞き取りやすくなるので、騒がしい場所にピッタリ。

耳を塞がないということは音漏れが心配になりますが、そんなときは「音漏れ低減」モードを使いましょう。タップ操作で簡単切り替えできるので、スマホを取り出してアプリ操作する必要もありません。

Image: Sony

もちろん、通話品質も高い。AIを活用したノイズリダクション処理で環境音を低減するだけでなく、骨伝導センサーを使った声を正確に捉えるから、騒がしい場所でも自然な会話ができるそう。

Image: Sony

ちなみに、別売りの専用ケースカバー（3,900円前後）も用意されていますよ。本体カラーに合わせても、違うカラーを楽しんでも良いですよね。

発売は2月6日。価格は3万円前後を予定しています。

Source: ソニー