1月19日午後8時。閑静な住宅街にある高級マンションのエントランスにぴたりと横付けするタクシーが1台あった。キャップを深く被り、マフラーで顔を覆った女性が乗り込むと、人気YouTuber「コムドット」のメンバーひゅうが（27）も急ぎ足でタクシーに滑り込む。降車した先でひゅうがはその女性の肩を抱き、顔を近づけ……。

【画像】ひゅうがと同棲していると見られるマンションへ帰宅していた中町綾

コムドットはチャンネル登録者数420万人を超える5人組YouTuber。全員が西東京市の同じ中学出身の幼馴染で、2018年に結成。「地元ノリを全国へ」をスローガンに掲げて活動している。



コムドット（公式SNSより）

「活動初期から地元・西東京市にゆかりのある企画やメンバーの仲の良さが伝わる動画をほぼ毎日投稿。2021年に人気が爆発し、チャンネル登録者数が急増しました。同年12月に発売した写真集『TRACE』では累計発行部数33万部を突破。男性写真集の歴代売上で1位となる大ヒットを記録した」（芸能記者）

2022年には地上波でのCMや、冠番組『コムドットって何？』（フジテレビ系）がレギュラー放送されるなど、YouTubeの枠を越え、活動の幅を広げている。

「コムドットがプロデュースを務める大型イベント『Creator Dream Fes ~produced by Com.~ 』を2023年から2年連続東京ドームで開催。毎回チケットは全席完売します。2024年には楽曲『拝啓、俺たちへ』でメジャーデビューも果たしました。若者から圧倒的な支持を受け、人気は右肩上がりで、今年7月には3度目の東京ドーム公演が控えています」（同前）

まさに「地元ノリを全国へ」を体現したコムドット。動画内で中心となって話題を展開し人情味あふれるヤンキーキャラで女性だけでなく、男性からの人気も高い。そんな“モテ漢”たちの筆頭格が、ひゅうがだ。

YouTuber・中町綾との交際報道も

「イカツイ容姿だが、身近にいる人を大事にする優しい一面があり、理想の男性像としてひゅうが推しの女性が多い。その姿は男性ファンの心も掴んでいて、ひゅうが個人で発売しているエッセイ『漢道』や、写真集『雅』は、女性ファンだけでなく、男性ファンにも売れている」（同前）

そんなひゅうがのプライベートが初めて伝えられたのは、2022年1月1日。「サンスポ」が元旦スクープとして、ひゅうがとYouTuberの中町綾（25）が2021年10月頃から交際をスタートさせたと報じたのだ。

「中町は実兄の中町JPとのYouTubeチャンネル『中町兄妹』と、個人チャンネルの『中町綾チャンネル』の2つを運営し、どちらも登録者数150万人を超えています。本人たちから交際について言及はありませんでしたが、人気YouTuber同士のカップル誕生にSNSを中心に話題となりました」（スポーツ紙記者）

ひゅうがと中町はその後も円満に交際を続け、2023年に入ってから同棲を始めたことを文春オンライン（23年4月25日）が報じている。しかし――。

「23年10月に中町が『彼氏と別れました』という旨の動画を投稿。これはひゅうがのことで、実際に2人は同年8月末には破局していたそうです。約2年の交際に終止符が打たれましたが、別れた後も友人として仲良くしていました」（ひゅうがの知人）

ひゅうがと中町は、複数の共通の知人やコムドットのメンバー、兄の中町JPらから「2人はやっぱりヨリを戻した方がいいんじゃない？」と勧められていたといい、交際に向けて親交を深めていた。そんな矢先、ひゅうがが新たな恋の相手に選んだのは、冒頭の中町とは別の女性だったのだ。

当代きっての人気YouTuberを射止めた君の名は？

◇

