¥±ー¥¸¤«¤é½Ð¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ë2ÆüÌÜ¤ÎÇ¡Ù¢ª³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Í£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ë´·¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£»ÅÁð¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6Ëü1000²ó¤òÄ¶¤¨¡ÖÁêÅöµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤È¤³¤í¤É¤³¤í¾Ç¤²¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤è～～～¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥±ー¥¸¤«¤é½Ð¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ë2ÆüÌÜ¤ÎÇ¡Ù¢ª³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Û
¥±ー¥¸¤ò³«¤±¤¿¤é°ìÄ¾Àþ¡ª¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¸µÊÝ¸îÇ¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡£Ëí¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ¤Î¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë2ÆüÌÜ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥±ー¥¸¤«¤é½Ð¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ÎËí¤Î¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ß¥Õ¥ß¤¹¤ëÁ°Â¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
¼Â¤Ï¥ì¥¹¥¥åー¤µ¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÇ
¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Î¸½¾ì¤«¤é¥ì¥¹¥¥åー¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë½éÆü¤â¡¢ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë3ÆüÌÜ¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢¥Õ¥ß¥Õ¥ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡£¥Õ¥ß¥Õ¥ß¤¹¤ë»Ñ¤Ï»ÒÇ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÇ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
Í·¤Ö¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¾¡Íø¤Î¹Ô¿Ê¤ÈÍº¶«¤Ó¤ò¤¹¤ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í·¤ÓÈè¤ì¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤Æ´Å¤¨¤ë¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡£ÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Î¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥ó¡×¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â²Ä°¦¤¤¡ª
¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°¾ùÅÏ
¸½ºß¤Î¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¡©¤ÈµÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë2ÆüÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´·¤ì¤Ã¤×¤ê¡Ä¡ª¡ª¡ª¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤Êý¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Í¡×¡Ö£²ÆüÌÜ¤Ç¤³¤Î²û¤¤è¤¦¡£¤â¤¦¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¸µÊÝ¸îÇ¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¸µÊÝ¸îÇ¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£