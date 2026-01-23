½°µÄ±¡²ò»¶¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¡©¡Ö¿ÍÊÁ¡×¡Ö±éÀâ¡×¡ÖÇ¯¶â¡×¡Ä¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡¢¼ã¼Ô¤âÃí»ë
23Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¤¬»ö¼Â¾å¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ò»¶¤ËÈ¼¤¤À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç½°µÄ±¡Áªµó¤ò1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤Ï60Ç¯¤Ö¤ê¡¢²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤Î16Æü´Ö¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤ÏÂçÊ¬1¶è¤Ë5¿Í¡¢2¶è¤Ë2¿Í¡¢3¶è¤Ë5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÀ¯ÅÞ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¸øÌó¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Ãæ¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï²¿¤ò´ð½à¤Ë°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤«¡¢³¹¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¸¢¼Ô¡Ë¡Ö¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¤Êý¤ËÆ³¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤ÎÅÞ¤¬¤É¤¦¸À¤¦¤«¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÊª²Á¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¥³¥á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢18ºÐ¤È19ºÐ¤Î¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï²¿¤òÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê18ºÐÍ¸¢¼Ô¡Ë¡Ö±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ËÆþ¤ì¤ë¡×
¡Ê19ºÐÍ¸¢¼Ô¡Ë¡ÖÄÔÎ©¤Á¤·¤Æ¤ë»þ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê18ºÐÍ¸¢¼Ô¡Ë¡ÖÃ¯¤¬°ìÈÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¿ÍÊÁ¤ä¤½¤Î¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¡£Ç¯¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇ¯¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×