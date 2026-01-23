この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【速報】イオンラウンジ同伴3名まで全国拡大！家族4人で入れる！【対象店舗も紹介】」と題した動画を公開。2026年2月1日より、イオンラウンジの利用規定が変更され、同伴可能な人数が全国的に最大3名に拡大されることを解説した。



これまでイオンラウンジは、予約者本人と同伴者1名の最大2名までしか利用できなかった。今回の変更により、2月1日以降は同伴者3名、本人を含めて最大4名まで一度に入室が可能となる。これにより、これまで難しかった4人家族などでの利用がしやすくなる。



ただし、利用にはいくつかの注意点がある。わしっし氏は「合計3名または4名での利用時は、月の利用回数が2回分消化される」と説明。また、「3歳以上のお子さんから予約が必要」となるため、幼児を連れて利用する際は注意が必要だ。なお、同伴者を含め入室者全員が飲み物を利用できる点は従来と変わらない。



iAEONアプリでの予約方法も一部変更される。2月1日以降の日付で予約する際、人数選択画面に新たに「3名」「4名」の項目が追加される。3名以上を選択すると、利用回数が2回分消費される旨の注意書きが表示される仕組みだ。



この同伴者拡大は、これまで一部店舗で先行して導入されていたが、2月1日からはほぼ全国の店舗に対象が広がる。一方で、わしっし氏は「すでに予約が困難な店舗では、事態が悪化してしまうかもしれない」と懸念を示した。イオンの株主数は年々増加傾向にあり、ラウンジのキャパシティ不足が問題となっている店舗では、予約競争がさらに激化する可能性がある。



イオンラウンジの利用は2026年2月1日から同伴者3名まで可能となる。合計3名以上で利用する場合は月の利用回数が2回分消費されるため、予約の際はアプリの表示をよく確認する必要がある。