½°µÄ±¡ÁªµóÂçÊ¬1¶è¡¢¶¦»º¤¬»³²¼³¡»á¤òÍÊÎ©¡¡¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×·Ç¤²13²óÌÜ¤Î¹ñÀ¯Ä©Àï¤Ø
½°µÄ±¡ÁªµóÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·¿Í¤Î»³²¼³¡¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¸©°Ñ°÷²ñ¤Î½ñµÄ¹¤òÌ³¤á¹ñÀ¯Ä©Àï¤Ï13²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤òÂè°ì¤Ë¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶¦»ºÅÞ¡¦»³²¼³¡¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤Á¤Ã¤ÈÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ËÉ±ÒÈñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÌµÂÌ¸¯¤¤¤òÀµ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ÃÏÊý¤ÎºâÀ¯¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂç¤¤¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤ÎµÈÎÉ½£»Ê¤µ¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±¤µ¤ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÄé½ßÂÀ¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£