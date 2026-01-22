日本がハイパーインフレに陥る可能性はあるのか。元・みずほ証券チーフマーケットエコノミストでマーケットコンシェルジュ代表の上野泰也さんは「条件が重なれば、どの国でもハイパーインフレは起き得る。共通点はおおむね3つだ」という――。

※本稿は、上野泰也『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。

■「朝と夕方でパンの値段が違う」日常

【主な登場人物】 上野泰也：マーケットコンシェルジュ代表。元・みずほ証券チーフマーケットエコノミスト。エコノミストランキングで6年連続第1位を獲得するなど、お金のプロ。 ミドリ：中学2年生。読書が好き。堅実でしっかり者。最近貯金をしている。本記事で父（上野泰也）からお金の本質を学ぶ。

ミドリ：ハイパーインフレって、実際どんなふうに起きるの？ もっと教えて。

上野：じゃあ、世界で最も有名なジンバブエでの例を話そう。2000年代後半、ジンバブエでは物価が信じられない速度で上がっていった。朝と夕方でパンの値段が違う。そんなことが日常になっていたんだ。

ミドリ：朝と夕方で値段が違うだなんて、想像できないよ。

上野：原因はいくつか重なっていた。政府が歳出を抑えられず、税収が足りないから国債を乱発し、中央銀行が紙幣を増刷して穴埋めを続けた。市場にはお金があふれ、通貨の信用は急速に薄れる。人々は給料日になると、まっすぐ店に走って粉や食用油を買い込んだ。翌日には同じ金額で買える量が、目に見えて減ってしまうからだ。

ミドリ：「待ってたら損する」ってこと？

上野：そう。だから店は朝に値札を作り直し、昼にも夕方にも貼り替える。ゼロが並ぶお札が次々と登場し、100万、10億、1000億、ついには100兆ジンバブエドルというとんでもない額面の紙幣が出た。観光客は珍しがってお土産に買ったりしたが、現地の人々にとっては深刻な生活のしづらさだった。

■一歩外に出ればお金は紙切れに戻る

ミドリ：ゼロがいっぱいのお札、見てみたいかも。でも現地の人は大変だったんだね。

上野：そうだ。年金は大幅に目減りし、請求書は印刷している間にも価値が変わって作り直しが必要。給与は月給制では間に合わず、週払いや日払いに切り替わった。街のお店ではお釣りに渡すのに必要な大量の紙幣がうまく手に入らず、店員がキャンディやマッチで代用することもあった。あるいは少額なら「まけておくよ」と言って取引が成立した。これは、そのエリアだけで流通している「地域マネー」のように、その場の信用だけで支えられるやりとりだった。

ミドリ：ふーん。「そこから外に出たら通じないけど、決められた範囲では信用があって、お金として使える」ってことね？

上野：その通り。信用の範囲が狭いからこそ、一歩外に出れば紙切れに戻る。だから人々は急いで使い切った。娯楽や長期の投資は後回しにされ、生活の基礎に優先的に資金が振り向けられた。スマホのバッテリーがすぐ減るから、まず必要な機能だけ使うのと似ているね。

ミドリ：すごいたとえだね。

上野：「時間とともに価値が縮む」イメージだよ。賞味期限の近い牛乳を、急いで今日のうちに飲もうとするような状態ともいえる。

■ハイパーインフレは心理の炎上でもある

ミドリ：じゃあ、どうしてそんなにインフレが止まらなくなっちゃったの？

上野：理由は3つある。1つ目は、財政と金融の信頼が崩れた。無制限の歳出と紙幣増刷で歯止めが利かなくなった。2つ目は、外のものさしを失った。外貨との両替や輸入価格が基準を与えていたのに、それが機能しなくなった。3つ目は、人々の期待が暴走した。「明日のほうがモノがなんでも高い」と信じる心理が広がると、誰も通貨を持とうとしなくなる。こうなると政策の効果も追いつかない。

ミドリ：やっぱり「心理」も大きいんだね。

上野：その通りだ。ハイパーインフレは、数字だけでなく心理の炎上でもある。だから止めるには、政策の強い実行力と、人々の安心を取り戻すしっかりした仕組みが必要だ。たとえば給与や価格のつけ方、契約のやり直し。社会の基礎に優先して資金を回す仕組み。学校や病院、食料輸送を守る判断が欠かせなかった。

ミドリ：で、結局どうなっていったの？

■「史上最悪」を経験したハンガリー

上野：ジンバブエのハイパーインフレのピークは2008年の秋だった。価格は約24時間と少し、つまり1日と数時間で倍々に跳ね上がったと推計されている。計測自体が難しいほどの速度でね。結局、2009年に政府は自国通貨の流通を停止し、米ドルや南アフリカランドなどの外貨を使う体制に移った。2015年には旧ジンバブエドルを正式に廃止。のちに2019年に新しいジンバブエドルを導入して自国通貨の流通をあらためて試みたけど、なかなかうまくいかず、物価や為替の不安は長く尾を引いた。

ミドリ：100兆ジンバブエドル札まで出したのに止まらなかったのか。

上野：「デノミネーション」を繰り返しても、土台の信用を回復できなければ効果は薄い。

ミドリ：デノミネーションって何？

上野：桁を切り捨てて通貨の単位を変更すること。そんな調整を何度試みても、一度失った信用は回復しにくい。ハイパーインフレとは、通貨の問題であると同時に、政治・財政・外貨収支・社会心理の総合問題なんだよ。

母：家計だって同じかもね。台所の”土台”が崩れたら、献立を工夫するくらいじゃきっと持たないもの。

ミドリ：他の国でも、こういうことはよく起きたの？

上野：起きているんだ。たとえば1923年、第一次世界大戦後のドイツ、1948年、内戦と財政悪化に伴って物価が高騰した中国、そして物価が”15時間ごとに倍”になった史上最悪のハイパーインフレとされるハンガリーなどが挙げられるよ。

■条件が重なればどの国でも起こり得る

ミドリ：ハイパーインフレって、どの国でも起こり得るの？

上野泰也『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』（SBクリエイティブ）

上野：条件が重なれば、起き得る。共通点はおおむね3つだ。1つ目は財政・金融の歯止めが壊れること。2つ目は外貨や輸入価格という”外のものさし”を失うこと。3つ目は人々の期待が「どうせ明日のほうが高い」という考え方に傾き、通貨を持つインセンティブが消えること。

ミドリ：それらを止めるにはどうしたらいいんだろう。

上野：まず”刷り過ぎ”を止める。次に、制度の信頼を立て直す通貨改革や財政の再建を明確にする。外貨を一時的に使ってものさしを取り戻す選択もある。重要なのは、政策の技術だけでなく、人々の心理を落ち着かせる説明と合意をつくることだよ。

ミドリ：なるほど、数字だけじゃなく気持ちの面も大事なんだね。私たち、ごくごくふつうの国民には、いったい何ができるんだろう？

上野：大きな問題だね。わかりやすいのは、国の舵取りに参加することだよ。民主主義の国に暮らす僕ら庶民にできる最大のリスク管理は、選挙で意見を示すこと。財政・金融の方針は、結局は政治の決定だからね。棄権して文句だけ言うのは、筋が良くない。小さくても一票は一票。信用と暮らしを守るための参加だよ。

■戦後の日本も強烈なインフレに見舞われた

ミドリ：そうか、選挙ってそんなに大事なのか。私も18歳になったら、ちゃんと投票する。

上野：おう。頼もしいね。

ミドリ：お父さんの話、数字が中心なのに、台所の湯気が見えてくる感じ。

上野：それが一番大事な視点だよ。数字と暮らしは、いつもつながっているからね。

ミドリ：日本も、戦争に負けたときに同じようなことがあったんだよね？

上野：そう。戦後の日本も、国債や通貨の信用が地に落ちて強烈なインフレに見舞われた。だからこそ、ジンバブエの事例は遠い国の話じゃない。信用が揺らげば、どんな通貨も紙切れになる。

ミドリ：それ、すごい話だよ。あのね、お父さん。相談なんだけどね、お父さんが解説してくれているこのお金の本質の話、学校の提出課題のレポートにしてもいい？

上野：それは素敵なアイデアじゃないか。たとえばインフレとハイパーインフレの違い、ジンバブエの事例、地域マネーの話。そこから「信用の範囲」というテーマをまとめれば、読み応えのある内容になる。

ミドリ：いいね、面白そう！

上野：たとえば「ゼロが増えるとき、約束は薄くなる――ジンバブエのハイパーインフレから学ぶ」。あるいは「朝と晩で、パンの値段が異なる国で」。そんな見出しを立てて書いていけば、かたくるしくないし、印象的じゃないか？

ミドリ：おおおー。ワクワクしてきた。

■歴史から学べることは多い

上野：そうだ、レポートにするなら、最後に一覧表を付けると一気に見通しが良くなるだろう。たとえば日本経済新聞にわかりやすい表があったよ（図表1）。

【図表1】過去30年間のハイパーインフレ上位15事例（図表＝『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』）

ミドリ：ええー、難しくない？

上野：この表をうんと噛み砕いて説明するよ。まず、90年代の旧ソ連や東欧は、税金を集める仕組みがまだ弱いまま市場経済に変わったから、国のお金が一気に足りなくなった。そこで中央銀行が「足りない分はお金を刷って埋めよう」として、通貨への信用が落ちていったんだ。次に、ベネズエラは「デノミネーション」をしても、人々が信用せず、街の実際のレートはさらに悪くなった。ジンバブエは2009年に米ドルなどを使うことでいったん落ち着いたけれど、2016年に「紙幣不足への対処」として新しい紙幣を出し、また物価がぐっと上がった。

ミドリ：ねえ、今の日本って大丈夫なの？

上野：さまざまな国の歴史から学べることは多いよ。税と財政の安定した土台を整えること。中央銀行の紙幣増刷に頼ったりしないこと。日々の政策で、少しずつ信用を積み上げていくこと――この3つだ。じゃあ、夕食後は金利の仕組みについて見ていこうか。

上野 泰也（うえの・やすなり）

マーケットコンシェルジュ代表

元・みずほ証券チーフマーケットエコノミスト。1963年青森県八戸市生まれ、育ちは東京都国立市。85年上智大学文学部史学科卒業。法学部法律学科に学士入学後、国家公務員I種試験に行政職トップで合格し、86年会計検査院入庁。88年富士銀行（現みずほ銀行）入行。為替ディーラーを経て為替、資金、債券の各セクションでマーケットエコノミストを歴任。2000年みずほ証券設立後、25年6月までチーフマーケットエコノミスト。質・量・スピードを兼ね備えた機関投資家向けのレポート配信、的確な経済・市場予測で高い評価を得て、「日経公社債情報」エコノミストランキングで2002年から6年連続で第1位、その後身の「日経ヴェリタス」エコノミストランキングで2011年、16〜21年に第1位（トップは通算13回）。2025年7月にマーケットコンシェルジュを設立、代表に就任。

（マーケットコンシェルジュ代表 上野 泰也）