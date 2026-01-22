Image:thanko.jp

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年1月22日は、豆挽きから抽出までが全自動で、本格的な1杯が淹れられるTHANKO（サンコー）の全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」がお得に登場しています。

豆挽きから抽出までがボタンひとつの全自動設計。サンコーの全自動エスプレッソメーカーがクーポン利用でお得！

自宅で本格的なエスプレッソを楽しみたい。でも操作はできるだけ簡単がいい。そんな要望に応えるのが、2026年1月14日発売のTHANKO（サンコー）の全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」。

豆挽きから抽出まで全自動仕様で、毎日の1杯がぐっと手軽になる1台がクーポン利用で1,000円オフとお得です。

本製品は、豆挽き・タンピング・抽出をボタンひとつで行う全自動エスプレッソマシンです。面倒な工程をすべて任せられるため、専門知識がなくても安定した味を再現できます。

グラインダーには、豆の摩擦熱を抑えやすいコニカル式ステンレス刃を採用し、豆本来の香りや風味を損なわず、挽きたての状態で抽出可能。本格仕様ながら、価格を抑えた“コスパの良さ”も嬉しいポイントです。

19気圧ポンプが生み出す、濃厚クレマの一杯

抽出には、19気圧の高圧ポンプを採用。しっかりと圧をかけることで、エスプレッソ特有の厚みのある濃厚クレマを実現します。見た目にも満足感があり、ミルクと合わせたカフェラテやカプチーノとも相性も◎。

家庭用サイズながら、エスプレッソに必要な要素をしっかり押さえた性能で、毎朝のコーヒータイムをワンランク引き上げてくれます。

THANKOの「CREMONNA（クレモナ）」は、全自動仕様と19気圧抽出を備えた本格派エスプレッソマシン。操作はシンプル、味はしっかり。自宅で手軽にエスプレッソを楽しみたい人に刺さる一台です。

[★クーポン使えます♪]★全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」★全自動エスプレッソマシン★カフェの「あの味」がお家で手軽に再現♪まるでバリスタが淹れたような本格的なエスプレッソをボタンひとつで濃厚クレマ♪◎送料無料 49,800円 （クーポン利用で1,000円オフ：3月4日17時59分まで） 楽天で購入する PR PR

