デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「各デリバリー停滞の中、ある会社が攻勢に… 昨年後半からの勢いはいつまで続く？」を公開。フードデリバリーサービス「menu」が、他社の停滞を横目にエリア拡大や大規模キャンペーンを積極的に展開している現状を解説した。



動画でレクター氏は、多くのデリバリー会社が停滞気味な中、「menu」が攻勢に出ていると指摘。その具体的な動きとして、まず顕著なエリア拡大を挙げた。同社は1月6日に続き2月3日にも新規エリアを追加しており、千葉県や埼玉県の一部にもサービスを広げている。



このエリア拡大に伴い、配達員向けのキャンペーンも強化されている。2月3日から28日までの期間、新規エリアで配達を行う配達員を対象に、最大40回配達で4万円のボーナスがもらえるキャンペーンを実施。さらに、新規配達員の募集も強化しており、紹介キャンペーンの特典内容を増額。最大で2万5000円の紹介ボーナスがもらえるなど、他社と比較しても積極的な姿勢がうかがえる。



一方で、レクター氏は「menu」の活用法について、「メインでやるよりもサブでやった方が結構いい」との見解を示した。実際に同氏が受注した配達では、時給換算で2000円や4000円を超える高単価案件もあったと紹介。他社の注文が少ない時間帯の「穴埋め」として活用することで、効率的に収益を上げられる可能性を指摘した。



他社が目立った動きを見せない中、エリア拡大と配達員募集の強化を同時に進める「menu」。この攻勢がいつまで続くのか、今後のフードデリバリー業界の勢力図を占う上で注目される。