「倒産させないプロ」として活躍する市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「多数の経営者が勘違いしてる！実現できる計画の作り方を徹底解説」と題した動画を公開。多くの経営者が勘違いしているという経営計画の立て方について、「利益計画」という考え方を用いて解説した。



市ノ澤氏は、多くの会社が売上を起点に経営計画を立てているが、それは「作り方が完全に間違っています」と指摘する。例えば、「前期比10%増」といった根拠の薄い売上目標を設定し、そこから費用を差し引いて残った額を利益とする方法では、意味のある計画にはならないと説明した。



氏が提唱するのは、まず必要な利益額を決め、そこから逆算して必要な売上高を導き出す「利益計画」だ。計画は損益計算書の上から下に進むのではなく、「下から上に進んでいく」のが正しい作り方であるという。例えば、借入金の返済や目標とする自己資本比率の達成など、会社にとって必達の目標から必要な利益を算出し、それを確保するために売上がいくら必要かを計算していく。これにより、立てた目標が「絶対に達成しなきゃいけない数字」となり、計画に根拠が生まれると語る。



動画では、赤字状態の会社が黒字化を目指す場合のシミュレーションも紹介。利益を2倍にするために売上を2倍にする必要はなく、固定費が変わらないため、実際にはそれより少ない売上増で達成可能であることを具体的な数字で示した。最後に市ノ澤氏は、夢や目標を実現したければ「根拠のある経営計画を作れ」と強調。利益から逆算して考えることで、会社の成長につながるだろう。