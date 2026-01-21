元「アンジュルム」のリーダーでタレントの和田彩花（31）が20日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。病気について語った。

この日はメンタルの不調についてトーク。冬場は日照時間が少ないことから不調を感じる人が多いといい「冬季うつ」という症状が紹介された。

うつ病を公表し、22歳頃からの付き合いだという和田。司会の「くりぃむしちゅー」上田晋也から「どうやって改善した？」と聞かれる場面があった。

「根深く心に闇を抱えていたんです。なので、薬で安定させるのはもちろんなんですけど、安定してきた頃にカウンセリングを受け始めて」と回顧。「今1年くらい通ってるんですけど、カウンセリングで改善しました」と答えた。

「カウンセリングって何する場所か知ってますか？」と共演者に問いかけつつ「自分の思いを全部吐き出すのはもちろん…自分の他人の線引きをしようっていうところを直したり、考え方の癖とか思考の癖とかを直していくっていうところから始めて、自分を大切にするということはどういうことか学んでる」と説明。「それをやり始めてやっと自分を大切にできて、自分も安定してきたって感じ」と語った。

「そろそろ（うつを）抜けられる実感はある？」と聞かれると「私も思ってたんです」とポツリ。「カウンセリングの先生に聞いたら“人が変わるのは3年から5年必要だからもうちょいかかるよ”って言われて。人によるそうなんですけど。私の場合は長い目で私を変えていくっていうことが大切みたいです」と締めくくった。