卵1個で豪華な一品を！とろ〜り美味の「揚げ出し卵」

簡単美味！「揚げ出し卵」

おうちで天ぷらや唐揚げなどを作るときに、ぜひ卵を用意しておいてください。黄身がとろりとあふれ出る「揚げ出し卵」が、メインの揚げ物のついでに作れます。簡単なのに手が込んだように見えてオススメの副菜です。

小鉢使いがポイント

メイン食材は卵だけ、あとはだし用の調味料を用意します。卵を油に入れて揚げ、だしをかければ完成！油に卵を直接割り入れず、小鉢を使うのがポイントです。

卵を小鉢に割り入れる

まずは卵を小鉢に割り入れます。その間に揚げ油を約170℃に熱しておきましょう。

油に卵を入れて揚げる

小鉢を傾けて油に卵を流し入れ、揚げていきます。卵白が広がるので、菜箸で黄身のまわりにまとめながら1分半ほど揚げればOK！網ですくい上げて器に入れ、たれをかけて完成です。





ついでに見えない豪華さが人気

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「ついでに立派な一品が完成！助かります」「手の込んだ一品に見えるのに実は簡単でおいしいなんて素敵なレシピ」などと、ほかの料理のついでに作ったとは思えないクオリティの高さに驚きの声が上がっています！





大葉や大根おろしを添えれば、おもてなしにも使えるおしゃれな小鉢に仕上がります。ついでのひと手間でおいしい副菜ができるのは嬉しいですね♪メインの揚げ物おかずと一緒に楽しんでください。（TEXT：菱路子）