カナダに行っていたお兄ちゃんと初めて会った柴犬さんは大興奮！大喜びでお出迎えしていたのですが、9年後、まさかの態度がTikTokで大反響！投稿は、記事執筆時点で16万回も再生され、「9年の間に何があったんや…笑」「熟年夫婦みたいな関係性にw」「入れ替わった説」といった声が寄せられました！

初対面の兄を大喜びでお出迎え

TikTokアカウント「柴犬 福（@happinessboy0104）」さまは、柴犬の「福」君とご家族のやりとりを日々投稿しており、これがTikTokユーザーに大人気！

福くんはお家にやってきた当初、お兄ちゃんがカナダへ行っていたために、生後8ヶ月まで会うことが叶わなかったのだそうです。そのため、初めて対面したのは、お家にやってきてから数ヶ月後。初対面の反応は……

大興奮！しっぽを爆速で回転させるほど喜びを爆発させながら階段の上からお出迎えをしていたという福ちゃん。

あまりにも勢いのすごい福ちゃんに、お兄ちゃん側がタジタジになるほどだったとか……！

嬉しさのあまり大暴走！

その後もリビングへと向かったお兄ちゃんを爆速で追いかけ、部屋の中を駆け回って嬉しさを大爆発させていたという福くん。

全身でお兄ちゃんに会えた嬉しさを表現していたという福くん。そんな福くんもお家に来てから9年が経過し、現在はというと……

9年後の現在が衝撃！

……あれ？テンションが明らかに低い！本当に同じ柴犬さんなのでしょうか。

年齢がシニア期に入って落ち着いたとはいえ、あまりにも態度が辛辣すぎます！いったい9年間で何があったというのでしょう。

ちなみに、お姉ちゃんが帰ってくると、嬉しそうにおしりを振ってお出迎えしてくれるという福くん。なぜこんなにも態度に差があるのか、真相はわからないとのことです（笑）

大喜びでお兄ちゃんを出迎えていた福くんの現在が辛辣すぎるとTikTokでは大きな話題に！コメント欄には「9年の間に何があったんや…笑」「熟年夫婦みたいな関係性にw」「入れ替わった説」「大好き、その冷めた目 笑」といった声が寄せられました！

TikTokアカウント「柴犬 福」さまでは、今回ご紹介した福くんと、ご家族の愉快で可愛らしい日常が投稿されています。ぜひ福くんの普段の様子をもっと見てみたい方は、アカウントを覗いてみてくださいね！

福くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴犬 福（@happinessboy0104）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。