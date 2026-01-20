TVアニメ『葬送のフリーレン』第30話（第2期第2話）「南の勇者」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：『葬送のフリーレン』Mrs. GREEN APPLEのOP＆miletのEDノンクレジット映像公開

『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれる。

北側諸国の村で勇者の像を磨く依頼を受けたフリーレンたち。その像はヒンメルのものではなく、かつて人類最強と謳われた“南の勇者”の像だった。フリーレンは“南の勇者”と出会った時を思い出す。その後訪れたダッハ伯爵領の城下町で、フリーレンたちは領主から「魔族から宝剣を取り戻してほしい」と頼まれて……。

新たに公開された先行場面カットでは、不敵な表情の南の勇者や、杖を構え戦闘態勢に入るフリーレンなどが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）