チャンネル登録者数78万人超のYouTuber・いけちゃん（28）が公開したインド旅行の動画が炎上状態となっている。

問題となったのは、1月17日に公開された「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです・・・」と題されたインドへの旅動画。

羽田空港からインドに向かういけちゃんは、動画冒頭でいきなり「みんな、エアインディアって知ってる？ これね〜、評判悪いんです」と航空会社の酷評からスタート。昨年6月に発生したエア・インディア171便の墜落事故を持ち出し、テロップで「乗客250人くらい◯亡（編集部注：実際は260人 ）」と表記した。

さらに「そんな航空会社使って大丈夫？」「空気汚染も最悪。間違いなく世界一汚い国」などと、インドを腐すような発言を連発。動画のサムネイルにも「※半年前に墜落」「※評判最悪」といった、不幸な事故を揶揄するような過激な文言が躍っていた。

また、機内でもいけちゃんは「このエア・インディアの特徴なんですけど、インド人が飛行機の中でもガンガン喋るんですよ」「うるさいな、周りが」などと繰り返す一方で、自身もスマホ画面に向かって、動画のために話し続けながら撮影していた。

さらに、機内の様子を映す際も、周囲に座っている一般客の顔がはっきりと映り込んでいるにもかかわらず、モザイク処理などの配慮が一切なされていなかった。

空港を出ると「めちゃめちゃ空気悪いんだけど。何これ?」「インドの空気の汚さ。うわあ」などと話し、「しかも匂いのする風。さらに空気に色までついてる気がする。カレーの匂いじゃない。なんかなんかの匂いがする」と、大気汚染の酷さを強調するなど、“インド下げ”は止まらない。その後はカレー店を訪れ、「美味しい」と本場のカレーに舌鼓を打つも、ホテル自室の枕が汚れていたことを指摘した、「トコジラミとかいんのかなぁ、インドクオリティだな」と不満を漏らしていいた。

「機内での”インド人がうるさい”等の発言は、話しながら撮影している自分にも返ってくるブーメランですし、写り込みを処理していないのも配慮に欠けていると言わざるを得ません。しかも、たった半年前の墜落事故をネタにしているのも“不謹慎”といわれても仕方りません。自ら外国に赴いておきながら、相手国を馬鹿にしたような敬意を欠いた言動の数々に抗議が殺到しています」（WEBライター）

SNS上では、再生数稼ぎのために一線を越えた演出に対し、怒りの声が止まらない。

《周りの乗客にモザイクもかけないんだね エコノミーでこんなん撮影されたら嫌やわぁ》

《当たり前のように失礼すぎる。見下しすぎでしょ、なんでこんなことをサラッと言えちゃうんだろう》

《エア・インディアの墜落事故、200人以上の方が亡くなっているのに、てめえのつまらない動画のネタにするなよ》

《サムネ、タイトル、このツイートの文だけでも失礼極まってるのに動画の冒頭で間違いなく世界一汚い国とか言うてて草生えん マジで終わってる》

《ちょうどインドにいるけど、まだ日本に憧れ持ってくれてる人が多いから、これを見たら悲しむだろうな。上っ面だけで上から目線で見下してる感じが好きになれない》

批判は国内に留まらず、動画のコメント欄やXでは外国人と思われるアカウントからも英語での抗議の声が並んでいた。

一連の批判を受け、19日にいけちゃんは《特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました！ 動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです！全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています》とXで綴るとともに、サムネイルを変更。

現在は「半年前に墜落」といった文言を削除した画像に差し替えられているが、謝罪がないことに対して批判の声があがっている。

異文化への理解や礼儀を欠いた振る舞いは、日本人への信頼も損なわせかねない。相手国への敬意を忘れないでほしい。