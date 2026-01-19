犬が『耳をピーンと立たせる』理由4選

犬の耳は目や尻尾と同じようにさまざまな感情があらわれやすい部位。では、ピーンと耳を立たせているときはどういった心理なのでしょうか。

1.集中している

今まで寛いでいた犬が急にガバッと起き上がり、耳を立ててどこかを注視することはありませんか？これは突然聞こえた何らかの音に反応し、何の音なのか、出所はどこなのかを確認しているのです。聴覚がすぐれている犬は、わたしたちの聞こえない音もはっきりと聞こえています。

このときの犬は音の正体を確認しようと集中しているため、こわばった表情をしているときがあります。耳をピーンと立ててジッと1点を見つめていたら、おそらく集中している証です。

2.興味や好奇心

犬が耳を立てている理由として興味や好奇心が考えられます。「何だろう？」と関心を示した気持ちのあらわれです。

期待に満ちたようなワクワクとした明るい表情に、そわそわと辺りを歩き回るなど落ち着きがないかもしれません。子犬のころから好奇心旺盛な犬はよく耳を立てる傾向があります。

社交的な犬は、初対面の人や犬にもピーン！と耳を立てて相手に対する興味をあらわすこともあるでしょう。興味津々で感情が高ぶった証拠です。

3.警戒している

犬は聞こえてくる音に警戒しているときも耳を立てます。好奇心よりも恐怖が勝ってしまう、怖がりで繊細な犬によくみられます。

犬が警戒しやすい音として代表的なものは、雷や花火、工事音、こどもの大きな声などが挙げられます。「警戒＝苦手」であることが多いため、その場から立ち去ろうとするかもしれません。

4.期待している

嬉しいことや楽しいことを期待したときも犬の耳はピーンと立ちます。おやつがもらえるかも、散歩に行けるかも…そんな犬にとってワクワクすることが起きることを予感しているのです。

こういったことが顕著に分かるのが飼い主さんの帰宅です。車の音や足音などから察知し、今か今かと帰宅を待ちわびます。ドアを開けたら目の前に愛犬がいた…そんなシチュエーションはあるあるなのではないでしょうか。

愛犬の耳の動きから気持ちを判断する方法

犬が耳をピーンと立たせるときの理由を4つご紹介しました。ほかにも耳の動きから犬の気持ちを判断することはできるのでしょうか。

後ろに倒れている 前方に伏せている

犬が耳をペタンと後ろに倒しているときは、嬉しいときやリラックスしているとき。いわゆる「ヒコーキ耳」がこれに当てはまります。飼い主さんの帰宅が嬉しい、甘えている、撫でてほしい…こういったポジティブな気持ちのあらわれです。

目を細めた幸せそうな表情をしているほか、尻尾を大きく左右に揺らす仕草もよく見せるでしょう。ただ、マイナスの気持ちをあらわすときにも耳を後ろに倒すことがあります。そのときの犬の表情は固く緊張している様子ですので、耳が後ろに倒れている場合は飼い主さんの判断が必要となります。

犬が耳を前方に傾けて伏せているのは、威嚇を示しているので注意が必要です。耳が倒れているほど戦闘態勢であり、鼻にシワが寄っていたり唸り声をともなうことも。犬の視線の先にほかのワンコがいる場合は、ケンカへと発展してしまう可能性もあります。その場を離れるなど対処が求められます。

まとめ

犬の気持ちが分かる部位と聞くと「尻尾」を思い浮かべる人が多いと思いますが、実は耳も感情表現が豊かな部位。犬の耳について知ることは、犬という動物を理解しコミュニケーションへとつながります。

ぜひ今日から、犬の耳に注目してみてくださいね。新しい気づきが得られることでしょう。