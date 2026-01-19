明治安田J3のロアッソ熊本が16日にサポーターに向けた新体制発表会を行い、今シーズンのユニフォームを発表しました。



■KKT川又優アナウンサー

「まもなく始まるロアッソの新体制発表会。新チームに期待する多くのサポーターが駆け付けています」



16日、熊本城ホールで行われたロアッソ熊本の新体制発表会には、約1000人のサポーターが集まりました。





■片野坂知宏監督「29人の選手はロアッソ熊本のためにもう一度、我々が目指すべきJ2復帰というものをきっと成し遂げてくれると僕は信じています」そして、今シーズンのチームスローガンが発表されました。スローガンは“やりきれ！だしきれ！つかみとれ！”。全員でやりきって出しきって、J2復帰をつかみ取るという思いが込められています。

また、今シーズンのユニフォームも披露されました。コンセプトは「YUSUI」。2色以上の糸を使用して模様を作るジャカード織りで、熊本の豊かな水を表現しています。



■サポーター

「今年はやってやるぞという力を感じたので期待してます」

「百年構想リーグで優勝してもらって、J3からJ2に上がる基礎を作ってほしいなと思います」

「ロアッソ昇格するぞ！」



今シーズンからリーグ戦は「秋春制」となり、開幕は8月に変わります。それを前に、約4か月間だけのJ2・J3リーグ特別大会「百年構想リーグ」が実施され2月に開幕します。



ロアッソの百年構想リーグの初戦は2月8日（日）、ホームでレノファ山口FCと対戦します。