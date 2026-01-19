この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で動画「【大寒寒波】20日以降は冬型強まる　長期型の大雪に警戒を」を公開。1月20日以降、日本付近では冬型の気圧配置が強まり、25日ごろにかけて日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがあると注意を呼びかけた。

松浦氏は、20日から25日ごろにかけて日本付近で冬型の気圧配置が強まり、今シーズンで最も強い寒気が流れ込む可能性があると解説。特に21日以降、日本海側を中心に大雪となる見込みで、警報級の大雪となる恐れがあるとした。

上空の寒気の強さについて、大雪の目安となる上空約5500mで-36℃の寒気が21日には北陸付近まで南下し、24日には関東付近まで達して寒波のピークを迎える見通し。また、平地での大雪の目安とされる上空約1500mで-12℃の寒気が日本海側の広い範囲を覆うため、西日本から北日本の広範囲で平地でも大雪となる恐れがあると指摘した。

具体的な雪の降り方については、「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）」と呼ばれる発達した雪雲の帯が影響すると分析。22日ごろにはJPCZが東へずれ、福井県や滋賀県、さらには東海地方の愛知県など、普段雪が積もりにくい地域にも雪雲が流れ込む可能性があるという。「普段雪が積もりにくいところでも積もる可能性がある」と警戒を促した。

気象庁が発表した全般気象情報によると、22日午前6時までの24時間降雪量は、東北・北陸地方の多いところで70cm、近畿地方で50cmと予想されている。さらに早期注意情報では、北海道から中国地方にかけての広い範囲で、21日以降、警報級の大雪となる可能性が示されている。

今回の寒波は25日ごろまで続く長期型の大雪となる見込み。特に日本海側の地域では、交通障害やインフラへの影響に最大限の警戒が必要である。最新の気象情報をこまめに確認し、大雪への備えを進めることが求められる。

YouTubeの動画内容

00:46

20日から冬型強まる 日本海側は大雪警戒
02:12

上空の寒気予想 -36℃以下の強い寒気が南下
04:36

降雪予想 JPCZの影響で東海・関西も積雪か
07:40

気象庁による予想降雪量と警報級の可能性

関連記事

【大寒波速報】20日以降は強烈な寒波で大雪に警戒！太平洋側でも積雪のおそれ

【大寒波速報】20日以降は強烈な寒波で大雪に警戒！太平洋側でも積雪のおそれ

 気象予報士が解説、来週襲来の「大寒寒波」で警戒すべき2つのピークと危険地域とは

気象予報士が解説、来週襲来の「大寒寒波」で警戒すべき2つのピークと危険地域とは

 【大寒波】20日ごろから大雪に警戒！今回の寒波は「長期型」、気象予報士が徹底解説

【大寒波】20日ごろから大雪に警戒！今回の寒波は「長期型」、気象予報士が徹底解説
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【マニアック天気】松浦悠真_icon

【マニアック天気】松浦悠真

YouTube チャンネル登録者数 4.94万人 2021 本の動画
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ　メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。
youtube.com/channel/UCIYzGcB724Ru1uNJgEZBYig YouTube