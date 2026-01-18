iPhoneやiPadがもっと便利になるおすすめ機能4選！ゲーム管理やiPadでの通話に加え、注目の「Apple Intelligence」で使える写真編集なども紹介。進化した標準機能を使いこなそう。

【オススメアプリ1】ゲームアプリを一元管理できてコミュニケーション機能も強化

アップル

Game Center

無料（標準搭載・アプリ内課金あり）

iPhoneやiPad、Macなどアップルのデバイス向けのオンラインソーシャルゲームネットワーク。プレイヤーは友人とつながり、ゲームのスコアや達成状況を比較可能。マルチプレイヤーゲームで対戦相手を見つけたり、友人に参加を呼び掛けたりできる。またLeaderboard（ランキング）、ゲームの進捗状況の同期機能も利用できる。

【オススメアプリ2】写真に写り込んだ不要なものを違和感なく消去できる

↑クリーンアップを使用して画面下部の影を消した。

アップル

クリーンアップ

無料（Apple Intelligenceで利用可能）

撮影したときは意識していなかったが、後で見返すと不要なものが写り込んでいたということはよくある。Apple Intelligenceを活用すると、写真内の不要な部分をサッと除去することが可能だ。写真を表示し、画面内の横三本線マークをタップしてから「クリーンアップ」を選択。除去したい部分を囲うだけという簡単さだ。

【オススメアプリ3】エッ⁉ iPadで通話ができるようになった？

アップル

電話アプリ

無料（標準搭載）

iPadとiPhoneを連携することで、iPadでも通話ができるようになった。iPhoneとiPadで同じApple IDでサインインし、「iPhoneから通話」をオンに設定をすることで、iPhone経由で音声通話が可能になる。もちろんFaceTimeでの通話もできる。Apple Intelligenceを活用すれば、ライブ翻訳機能も活用できるのはウレシイ。

【オススメアプリ4】日々の活動をまとめて管理できる「ジャーナル」がiPadにも登場

アップル

ジャーナル

無料（標準搭載）

写真やビデオ、訪れた場所の情報などを使って、1日の活動を記録できるジャーナルアプリ。これまではiPhone専用アプリのリリースのみだったが、これでiPadやMacでも利用可能に。iPad向けジャーナルによって、Apple Pencilを使って手書きで記入したり、イラストを描いたりが可能になり、より表現豊かなジャーナルに仕上がる。

※「GetNavi」2025年12月号に掲載された記事を再編集したものです。

