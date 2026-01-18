正月明けの胃をいたわる、身近な「スーパーフード」を使った簡単おかず。常備菜にもおすすめ！

年末年始に美味しいものを食べ過ぎてしまったため、正月明けは胃腸が少しお疲れ気味の方も多いかもしれません。そんなときは少しでも体を労わる献立を意識したいですよね。そこで、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）のレシピ連載第92回では、栄養が豊富な食材を使ったおかずを紹介します。冷めても美味しいので作り置きにもおすすめの一品です。ちゃんちー家ではあえて多めに作っても、その日のうちに食べ切ってしまうほど好評なんだとか。ぜひお試しください。

栄養をしっかり補える２つの食材

お正月のごちそうや外食が続き、少し食べ疲れを感じやすいこの時期。年が明けて日常に戻ったタイミングだからこそ、体に負担をかけず、ほっとひと息つけるような一品を食卓に取り入れたくなります。

今回ご紹介するのは、さつまいもと大豆を合わせた、やさしい甘辛味の炒め煮。油や調味料は控えめながら、素材の甘みとコクを活かした味わいで、食べ過ぎた体にもすっとなじむおかずです。また、忙しい日々が戻った中でも、シンプルな材料と工程で作れるので、時間のある日にまとめて作っておくと、平日の食卓をそっと助けてくれる一品です。

今回のメイン食材、さつまいもはスーパーでも通年販売されていますが、秋から冬にかけての10月〜1月頃が旬。さまざまな栄養がたっぷり含まれているため、スーパーフードや完全栄養食といわれることもありますが、ぜひ皮ごと使ってください。皮の部分には食物繊維やポリフェノールが含まれており、腸内環境を整える手助けもしてくれます。年末年始でリズムが乱れた体を内側からゆっくり整えてくれる存在でもあります。

そして、そこに合わせる大豆は、植物性たんぱく質、食物繊維、鉄分、カルシウムなどを含み、日々の食事でも意識して取り入れたい食材のひとつ。消化に配慮しつつ、しっかりと栄養を補えるため、年明けの体づくりにもぴったりです。

甘辛煮の味付けは、醤油、みりん、酒に、はちみつをプラスした角のない甘辛で、大人も子どもも大好きな味。ごはんにもおつまみにも相性抜群。また、しっかりと味を含ませているので、冷めても美味しく、作り置きにも便利です。味がぼやけにくく、忙しい朝のお弁当作りの心強い味方にもなります。我が家では多めに作っても、作ったその日のうちに無くなってしまうほど大人気です。

ちりめんじゃこなどを加えれば、旨みとカルシウムが加わり、さらに栄養バランスの良い一品に。新しい一年の始まりに、体をいたわりながら日常へと戻してくれる、そんなやさしい常備菜として、ぜひ取り入れてみてくださいね。

「さつまいもと大豆の甘辛煮」レシピ

〈材料〉作りやすい分量

・さつまいも 1本（約260g）

・大豆 100〜150g

・サラダ油 大さじ2

A）醤油 大さじ1

A）みりん 大さじ1

A）酒 大さじ1/2

A）はちみつ 大さじ1.5〜2

〈作り方〉

【1】さつまいもは 1cm角くらいのさいの目に切り、5分ほど水にさらす。

【2】フライパンにサラダ油を熱したら、水気をしっかり切った【1】を入れて炒める。

【3】さつまいもの表面が色づき始めて火が通ったら、大豆を入れてフライパンを振りながら混ぜ、（A）の調味料を入れる。

【4】ぶくぶくとしてきたら混ぜたりフライパンを振ったりしながら、汁気が減るまで炒め煮たら完成。

超簡単＆飽きのこない味！ おかずにもおやつにもなる「さつまいも」の美味しい食べ方