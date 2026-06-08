かつては子役で活躍…日本で放映されたドラマにも2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート男子シングルの4位となり、日本でも人気を博した韓国のチャ・ジュンファンが、芸能界で子役として活躍していた2009年以来17年ぶりに“俳優”に復帰する。韓国の複数メディアが伝え話題となっている。チャ・ジュンファンは24歳。今季は五輪での活躍以外に、四大陸選手権でも三浦佳生に次ぐ2位となった。さらに、ドラマ出演で芸