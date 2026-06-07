ローソンは6月9日、創業51周年を記念したキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の第2週商品を発売する。第1週に発売した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」などに続く商品として投入する。同キャンペーンでは、価格据え置きで重量や具材を約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開している。第2週では、人気スイーツ「バスチー -バスク風チーズケーキ-」をはじめ、おにぎりやサンドイッチ、弁当、パン、カップ麺