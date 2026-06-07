実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、作家・乙武洋匡氏（50）のことを「勝ち組」だと思う理由について語った。乙武氏は「どう見ても不利なカードで生まれてきた本人が、『私は配られたカードで勝負する』と言ってのける気概は大事だと思う。ただし、社会の側や、特に政治に携わる人が、『配られたカードで勝負しろ』と当事者に言うのは筋違いだし、無責任ですよね」と私見を展開