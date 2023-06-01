青じそをたっぷり10枚！香り豊かな、初夏にぴったりの青椒肉絲。青じその清々しい風味と、ピーマンの青々とした香りが重なって、食欲をぐっとかき立てます。鶏むね肉で作るから食べ心地も軽やか。暑さで食欲が落ちがちな日にもぺろりと食べられる一皿です。『鶏むね青椒肉絲』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約300g） ピーマン……4個 青じその葉……10枚 にんにくのみじん切り……1かけ分 塩……少々 こしょう……少々 片