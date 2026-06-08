日本テレビ系名物演芸番組「笑点」（日曜午後5時半）が、7日放送され、同日の放送で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は番組放送開始からちょうど60年にあたる、2026年5月15日となった。 ○…大喜利の前にギネス世界記録認定員の女性が登場し、昇太が「この方はどんな人で何をしにきたのか、考えて下さい」とお題を出した。好楽は「60周年を記念して、新しい