『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：あきちさん

年齢：20代

車両名：トヨタ・86 Gリミテッド

型式：ZN6

年式：2012年

所有歴：8ヶ月

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「初めて自分で運転したスポーツカーがこの86だったんです。『頭文字D』『MFゴースト』にハマって購入を決めました。作中に登場する86と同じカラーリングや年式、型式も決め手でしたね」

愛車のお気に入りポイントは？

「目立つので駐車場で見つけやすいところです笑。車内が意外と広くて車中泊できるところも気に入っています」

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「MFゴーストの芦ノ湖GT仕様っぽくしたかったからです」

お気に入りパーツはここ！

外装

「リヤスポイラーはTRD。あとは純正のアンテナがかわいくて好きです」

内装

「アニメ『頭文字D』で藤原拓海を演じていた声優の三木眞一郎さんと、『MFゴースト』の音響監督・三間雅文さんとお会いする機会があり、ダッシュボードにサインしていただきました。唯一無二の宝物です」

エンジン関連

足まわり

「ホイールはエンケイ。純正ホイールはスポークがV字になっていて洗車が大変なんです。でもこのホイールは5本スポークでシンプルデザインなので洗いやすくて助かっています笑。車高調は購入時から装着されていたテインです」

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「ノーマルのよさを残しながら、乗り心地を改善するカスタムですね。あとは、もともと欲しかったGTの見た目に近づけたいです（この車両はGTリミテッド）。

カスタムとは違いますが、千葉の自宅から愛知のトヨタ博物館に行きたいです。86に故郷を見せてあげたいですね」

あなたにとって「クルマ」とは？

「血筋」

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。

同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！