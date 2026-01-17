お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。還暦を迎えた後に“デビュー”した意外なものを告白した。

この日は伊藤英明がゲスト出演し、大阪グルメツアーを企画。そこでお酒の話になった。

木村拓哉から酒の飲み方を“教わった”という伊藤に対して、浜田は「60歳超えてから飲み出しました。デビュー遅いんです」と振り返った。

「浜田さんはあんまりお酒を召し上がらないイメージです」という伊藤に向かって、浜田は「そう。ちょっと飲むと顔が赤くなるから。お酒飲む番組もやっていたけど、あの時もすぐに赤くなるから、あまり飲みたくなかったのよ」と事情を告白した。

若い頃は今よりも酒が苦手で、「うちは相方もそう。2人とも全然飲めない」と、相方の松本人志と2人して酒に良いイメージはなかったという。

「60歳からお酒が好きになったんですか？」と伊藤に聞かれると、浜田は「そうやねん。おかしいやろ。横浜スタジアムで飲んだビールが普通に飲めたから」と野球観戦時のビールがたまらないと笑っていた。