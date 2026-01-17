大谷が「Beats by Dre」のスピーカーホルダーを公開

ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）にインスタグラムを更新。自身が公式アンバサダーを務める「Beats by Dre」をメンションし、同社のコラボ商品を投稿した。一方でLAメディアは、背景にある“宝の山”に注目した。

大谷はオーディオブランド「Beats by Dre」のスピーカーホルダーを公開した。日本出身のグラフィックアーティストVERDY（ヴェルディ）氏とコラボした商品で、キャラクター「Beats Vear(ビーツベアー)」がスピーカーを丸ごと食べようとしているユーモラスなデザインとなっている。

2025年8月に数量限定、定価7万7000円で発売されたが、申し込みの段階から応募が殺到した超人気アイテムだ。

大谷のストーリーズ更新は日本時間午前9時45分頃に行われ、そこから4分後、地元メディア「ドジャース・ネーション」が自社X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニがBeatsの素晴らしいカスタムスピーカーの写真を共有してくれた」と反応し、続けて「ドジャースのボブルヘッドの凄まじいコレクションも披露した」と添えた。

コラボスピーカーの横には、数えきれないほどのボブルヘッドが置かれていた。メジャー30球団の中でもドジャースはボブルヘッドが最上級に多いチームで、大谷も配布アイテムを大事に保存していたようだ。（Full-Count編集部）