¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»15¡Û2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¥ó¥°¤Çº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¡¥Ö¥é¥ó¥¯Ãæ¤Ë¹Í¤¨¤¿¡ÈÉ¬»¦¥Ñ¥ó¥Á¡É
¡¡1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë8·î5Æü¡£2Ç¯¤È18Æü¤Ö¤ê¤Ë¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥¯Ãæ¤â¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Öº¸¤Ç´éÌÌ¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥´¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï¡¢2²ó¤Ë´éÌÌ¤Ø¤Îº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤Ç´éÌÌ¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾å¤«¤éÂÇ¤ÁÍî¤È¤¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¬Æ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£²¼¤«¤éÂÇ¤Ä¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤è¤±¤Æ¤â¡¢¤»¤¤¤¼¤¤Åö¤¿¤ë¤Î¤ÏÉ¡¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î¹Å¤¤¹ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·ý¤òÄË¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£±¦¥Ñ¥ó¥Á¤Î¶¯²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯Ãæ¤Ë¹Í¤¨¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥´¥ó¤Ë¤Ï¡¢2²ó3Ê¬9ÉÃ¤ÎKO¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2¥«·î¸å¡¢10·î14Æü¤ÎÉüµ¢2ÀïÌÜ¤Ï¡¢¥½¥ê¥¢¥Î¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë½é²ó3Ê¬9ÉÃ¤ÎKO¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³¤Î¡Ö3Ê¬9ÉÃ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿»î¹ç¤â¡¢½é²ó3Ê¬9ÉÃ¤ÎKO¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¶öÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡3Ê¬9ÉÃ¤ÎKO¾¡¤Á¤Ï¡¢2Ê¬59ÉÃ¤ËÅÝ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Ê¬10ÉÃ¤ÎKO¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤·¤«¤â2²óÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÅö»þ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Àï¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢Íý¶þ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ï¢Â³KO¾¡Íø¤Ï¡Ö10¡×¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËKO¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤ÇÅÝ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é2²ó¡¢2²ó¤¬¥À¥á¤Ê¤é3²ó¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Î¡Ö3Ê¬9ÉÃ¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡Éüµ¢2Àï¤È¥Ö¥é¥ó¥¯Á°¤È¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¹üÀÞÁ°¤Ï¡¢¤µ¤¢¼¡¡¢ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤À¡¢À¤³¦Ä©Àï¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£°ìÉ¤Ïµ¤Ç¡¢Àè¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿º¸·ý¤òÄË¤á¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤Ï¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¡ÖÉé¤±¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥±¥¬¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥±¥¬¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤·¤«¤â¡¢Ï¢Â³KO¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÝ¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼þ°Ï¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉ¤Ïµ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢±þ±ç¤µ¤ì¡¢¾¡ÇÔ¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤ÎÏ¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£