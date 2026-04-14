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北海道で氷点下27度、沖縄では20度以上…気温差が50度近くに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 30日朝9時までの最低気温は、北海道の道北で氷点下27度以下となった
  • 沖縄の大東島地方は20度以上で、北海道との差は50度近く開いた
  • 北海道では、まつげや眉毛に氷がつくほどの強い冷え込みだという
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