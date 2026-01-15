¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹Åç¤ÎÀäÌÇÆ°Êª¡Ö¥É¡¼¥É¡¼¡×¡¡ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¡¤Ê¤¼¡©¡¡¸½ÃÏ¤Î»×¤¤¤ò¼±¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê¡Ö¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹Åç¡×¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÀäÌÇÆ°Êª¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤ÊÄ»¡¢¡Ö¥É¡¼¥É¡¼¡×¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤¤ÀÆæÂ¿¤¥É¡¼¥É¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹¶¨²ñ¡×¤ÎÍý»ö¡¦¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥É¡¼¤Ï17À¤µª¤´¤í¤òºÇ¸å¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ÏÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀäÌÇ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¥¾¥¦¥¬¥á¤ä¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ê¤ÉÀäÌÇÆ°Êª¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¡¼¥É¡¼¤ÏÀäÌÇÆ°Êª¤ò½¸¤á¤¿¿Þ´Õ¤ÎÉ½»æ¤Ë¡£±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï¡Ö»àÌÇ¤·¤¿¿Í¤äÊª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖDead as a dodo¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ödodo¡á»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤â¤¢¤ë¤Û¤É¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀäÌÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÍð³Í¡×¡Ö¿Í´Ö¤è¤ê»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£¤â¤È¤â¤È¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹Åç¤ÏÌµ¿ÍÅç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1638Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬¿¢Ì±ÃÏ¤È¤·¤ÆÅç¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤Ê¤É¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¬¤é¤ê¤È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥É¡¼¥É¡¼¤ÏÅç¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥¿¥ó¥«¡¼Á¥¡¦¤ï¤«¤·¤ª¹æ¤¬¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹²¤ÇºÂ¾Ì¤·¤¿¡Ö¤ï¤«¤·¤ªºÂ¾ÌÀÐÌýÎ®½Ð»ö¸Î¡×¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢¥ª¥¤¥ëÏ³¤ì¤Ç´Ä¶±øÀ÷¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡Ö¥É¡¼¥É¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸Êª¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È·üÌ¿¤Êºî¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ä¶ÊÝÁ´¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÅÚ»º¤ä³¨ËÜ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¡¼¥É¡¼¤Ï¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹Åç¤Î¡Ö´Ñ¸÷Âç»È¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¡¼¥É¡¼¤òºÆÀ¸¤·¡¢¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹¤ËÌá¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÅç¤Î¿Í¡¹¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¡¡¸½ºß¡¢Åç¤Ë¤Ï¡Ö¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹¥Á¥ç¥¦¥²¥ó¥Ü¥¦¡×¤ä¡Ö¥â¥â¥¤¥í¥Ð¥È¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¸ÇÍ¼ï¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥É¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²æ¡¹¿Í´Ö¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¤Ä¤Á¤À»ÍÏº¡Ë