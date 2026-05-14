巨人４−２広島（セ・リーグ＝１３日）−−巨人が２戦連続でサヨナラ勝ち。１点を追う延長十二回、坂本が通算３００号となる２号３ランを放った。巨人は３連勝。広島は６番手の遠藤が踏ん張れなかった。巨人・阿部監督「素晴らしいの一言だし、やっぱり『持ってるな』と思った」延長十二回、４時間４３分の激戦にけりをつけた千両役者がお立ち台に上がると、福井の巨人ファンから万雷の拍手が注がれた。劇的な逆転サヨナラ３ラ