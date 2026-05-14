5月15日（金）14時〜FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。サッカーキング編集部・日本代表担当が予想する26名は以下の通り。取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）FIFAワールドカップ2026 日本代表メンバー26名予想GK：早川友基 大迫敬介 鈴木彩艶DF：谷口彰悟 板倉滉 渡辺剛 冨安健洋 伊藤洋輝 瀬古歩夢 菅原由勢 鈴木淳之介MF／FW：遠藤航 伊東純也 鎌田大地 三笘薫 小川航基 前田大然 堂安