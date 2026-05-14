ドジャースの豪華打線に、いよいよ「異変」では済まない「警報」が鳴り始めた。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１２日（日本時間１３日）にドジャー・スタジアムで行われたジャイアンツ戦後、ドジャース打線の低迷に厳しい視線を向けた。チームは２―６で敗れ、４連敗。大谷翔平投手（３１）が３回に５２打席ぶりとなる７号ソロを放ったものの、同メディアは「低迷は続いてい