善悪の区別がつく子に育ってほしいとどの親も願っているが、学校教育だけでは倫理観は十分に育たない。大切なのは日々の何気ない会話。親がかける言葉が、子どもの心の成長に大きく影響を及ぼすからだ。家庭でできる教育のあり方を、池上彰が教える。※本稿は、ジャーナリストの池上 彰『法で裁けない正義の行方』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。なぜ人を殺してはダメかと子どもに聞かれたら？知人の子どもで小