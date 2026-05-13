Photo: 納富廉邦 ゼブラが新しく立ち上げた高級ボールペンのブランド「ザ・ゼブラ」の第一弾として発売されたのが、税込59,400円の高級油性ボールペン「HAMON」。高級筆記具が比較的売れるようになったとはいえ、現在、5万円を超えるボールペンは世界中探してもほとんどない。高級素材や宝石を使わず、性能と技術だけで6万円弱 Photo: 納富廉邦