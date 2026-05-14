日清製粉ウェルナが祝福投稿【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの7号ソロを放った。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは直後に祝福投稿を公開すると「久しぶりで超嬉しい」とファンも待望の様子だった。同社は昨季から大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み上げて