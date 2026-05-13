バスと運転手の手配を巡り高校とバス会社、両者の主張は依然食い違いを見せています。そんな中、蒲原鉄道のOBが取材に応じ、「会社の営業担当は貸し切りバスの価格を提示したうえで、顧問が『レンタカーにしよう』と話していた」と語りました。「北越高校との付き合いは25年前くらいからの付き合いだと思っています」こう話すのは今回の事故でマイクロバスの手配をした蒲原鉄道のOBです。男性が蒲原鉄道に在籍していたときか