唯一無二の?サプライズ?だった。フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（２６＝シスメックス）が１３日、故郷の兵庫・神戸市内で引退会見を開いた。今後は選手の育成に努めつつ、アイスショーなどにも出演する予定。さらに会見の終盤には、同い年の一般男性との結婚をサプライズ発表した。坂本が憧れの存在と口にしてきた五輪２大会連続代表の鈴木明子さん（４１）が取材に応じ、次なる一歩を踏み出すスケータ