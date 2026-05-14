ハウザーのシンカーを粉砕…飛距離398フィートの一発【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、12試合ぶりとなる7号ソロを放った。長く続いた不振から抜け出す待望の一発。現地メディアも大いに沸き立つ中、その言葉を見ていくと改めて大谷が陥っていた“事実”が浮き彫りになる。待望の一発