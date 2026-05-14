◇セ・リーグDeNA5―0中日（2026年5月13日横浜）【記者フリートーク】DeNA・島田の東洋大時代に投手コーチとして指導した元日本ハム・乾真大コーチは、24年6月に3年生で参加した大学日本代表の選考合宿が大きな転機だったと振り返る。同学年にこの日の相手先発だった青学大・中西や、前回登板で投げ合った東北福祉大・桜井、野手では創価大・立石や法大・松下、明大・小島ら後の“ドラ1”の逸材もズラリ。「実戦で打たれた