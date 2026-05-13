米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが１２日（日本時間１３日）に放送され、元新日本プロレスＥＶＩＬ改めＮＡＲＡＫＵが、デビュー戦で圧巻の勝利を飾った。元ＩＷＧＰヘビー級王者は新日本を１月末で退団し、２週前のＮＸＴに初登場。ＮＸＴ王者のトニー・ディアンジェロに宣戦布告すると、先週の放送回ではＷＷＥでのリングネームが「ＮＡＲＡＫＵ（ナラク）」となることが発表された。ＷＷＥデビュー戦のリングには、ギタ