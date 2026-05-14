【ハノイ＝竹内駿平】ロイター通信などによると、マニラのフィリピン上院敷地内で１３日夜、銃声が聞こえた。上院では、ロドリゴ・ドゥテルテ前大統領が進めた麻薬対策を巡り、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）から逮捕状を出されたデラロサ上院議員が身柄拘束を避けようととどまっており、混乱が生じている模様だ。負傷者は出ていないという。デラロサ氏はドゥテルテ氏の側近で、２０１６年に比国家警察長官に就任。超法規的とも指摘