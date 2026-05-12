北海道弟子屈町の名木に指定されている一本桜が満開に咲き誇っています。２０２５年は低気圧による強風で一部が倒れましたが、２０２６年も「遅い春」を知らせています。見ごろを迎えているのは、弟子屈町の牧草地にたたずむ１本のエゾヤマザクラです。１８年前、受験生向けキャンペーンで人気菓子のパッケージに採用された際に、「合格の木」と命名され、受験生や観光客に知られるようになりました。（牧場経営船坂