¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹ vs ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹ vs ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥´ー¥ë¥Ç¥ó1¥»¥ó¥¿ー¡ÊSacramento¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹ 112 - 101 ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¡¡NBA¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹ÂÐ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥´ー¥ë¥Ç¥ó1¥»¥ó¥¿ー¡ÊSacramento¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤¬¥êー¥É¤·32-17¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·56-42¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó96-76¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó112-101¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-15 15:05:05 ¹¹¿·