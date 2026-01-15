¡Ö·Ú¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¡× ¥Ç¥¹¥¯¡õ¿²¼¼ÉÕ¤!? 140Ëü±ßÂæ¡Ö¼ÖÃæÇñ¥Ð¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡© ¥¹¥º¥¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥Ù¡¼¥¹¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿
¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¡ª¡× ¥¹¥º¥¤Î¡È¿²¤ì¤ë¡É·Ú¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬140Ëü±ßÂæ¤«¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤Ï
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¥¹¥º¥¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ·¤Ó¤Ë»Å»ö¤Ë¶õ´Ö¼«Í³¼«ºß¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡Ö´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¿²¤ì¤ë!? ¡Ö140ËüÂæ¤Î·Ú¥Ð¥ó¡× ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê54Ëç¡Ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤µ¤È¹ë²Ú¤ÊÁõÈ÷¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¡Ê4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯8·î¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Ë»Å»ö¤Ë¶õ´Ö¼«Í³¼«ºß¡£¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î²Ù¼¼¶õ´Ö¡£Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ü¡¼¥É¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤òÍÍ¡¹¤Ê¥â¡¼¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥É¤ò¾åÃÊ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¡¡¼Ö³°¤«¤é¥ê¥¢¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤±¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÖÆâ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥É¤ò²¼ÃÊ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÁ°ÀÊ¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤òÅÝ¤»¤Ð¡¢·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥í¥¢¤¬½Ð¸½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤¬Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë¼ÖÃæÇñ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿²¼¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤ÇÅý°ì¤·¡¢½Å¸ü´¶¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¥ê¥¢¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¡ÖÆ»¶ñ´¶¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥¹¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î½Â¤¤¥«¥é¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤â¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥º¥¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖXF¡×¤Ë¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡¦Á´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡×¤Þ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢USBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¡ÊType-A¡¿Type-C¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¾ì¤Îºî¶È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°ÉôÅÅ¸»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÎÅÅ¸»¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤ÇºÇÂç1500W¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¼Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â¤è¤¤¡×¡¢¡Ö²Ù¼¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú¤Ë¤Ä¤«¤¨¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶õ´Ö¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÃæÇñ¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó»È¤¨¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á°Ý»ýÈñ¡ÊÀÇ¶â¡Ë¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯11·î¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤È²Á³Ê²þÄê¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖGF¡Ê2WD¡Ë¡×¤Ç147Ëü1800±ß¡¢¾åµé¤Î¡ÖXF¡Ê2WD¡Ë¡×¤Ç162Ëü4700±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡140Ëü±ßÂæ¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»ý¤Á±¿¤Ó¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁêËÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£