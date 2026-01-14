hitomi¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖStand by¡Ä¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
hitomi¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStand by¡Ä¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·î7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¿¼Ìë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2²ó¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖStand by¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö½àÈ÷OK¡×Åª¤Ê°ÕÌ£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¡Ö¡Ê¤¤¤Ä¤Ç¤âµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µÅ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¥é¥á¥¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãhitomi Live 2026 - STAND BY¡ä¤ò³«ºÅ¡£»ØÄêÀÊ¤Ï´û¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¤À¡£
¤Þ¤¿1·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»¸»¤òÏ¿²»¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãRe:CONNECT¡ä¤òYouTube¤Ç¡¢1Æü¸ÂÄê¡ÈÌµÎÁ¡É¤ÇºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿6ËÜ¤Î¥é¥¤¥ÖDVD¤ò³§¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãRe:LIVE¡ä¤â³«ºÅ¡£¤³¤Á¤é¤ÏËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZ-aN¡×¤Ë¤Æ¡¢2·î14Æü¤«¤é3·î21Æü¤Þ¤ÇËè½µÅÚÍË¡¦20»þ¤è¤ê6½µÏ¢Â³³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª½é²ó¤Ë¤Ï¡¢hitomiËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¡ÖStand by¡Ä.¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://hitomi.lnk.to/stand-by
¢¨¥Æ¥ìÅì¤Û¤« ¿å¥É¥é25¡Ö¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢§¿å¥É¥é25¡Ö¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È / Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Á1»þ30Ê¬
½Ð±é¡§µÜËÜçýÍ³ / ÃöÄÍ·òÂÀ / ÊÒ»³Ë¨Èþ / ¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ(A.B.C.-Z)
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / ¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á / TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È / Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë2»þ5Ê¬¡Á2»þ35Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡Ê2026Ç¯1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È / Ëè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ13Ê¬¡Á1»þ43Ê¬¡Ë
³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
▶TVer¡§https://tver.jp/series/sri2e081wj
▶¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/konoai/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
◾️¥é¥¤¥Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:CONNECT¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÇÛ¿®¡§https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01_Supernova
02_MARIA
03_flow
04_¥¥ß¤ËKISS
05_IS IT YOU?
06_ÂÎ²¹¡Êí¡Ë/ ºî»ì¡§»ýÅÄ¹á¿¥
07_there is¡Ä¡ÊLOVE¡Ë/ ºî»ì¡§È¼ÅÔÈþ»Ò
08_CANDY GIRL
09_BLADE RUNNER
10_WORLD! WIDE! LOVE!
11_SAMURAI DRIVE
12_LOVE 2000
¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¤è¤êYouTube¤Ç¡¢¡Ö30th Anniversary Online Live¡ÖRe:CONNECT¡×¤ò£±Æü¸ÂÄê¤ÇºÆ¸ø³«!!
hitomi / ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@hitomi_official
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó Live Video ´Õ¾Þ²ñ¡ãRe:LIVE¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨Ëè½µÅÚÍË / 20:00¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¢¤ê¡Ë
¡¦2·î14Æü¡ÚÂè1²ó¡ÛLIVE TOUR 2001¡ÖLOVE LIFE¡×¡Ê2001Ç¯È¯Çä¡Ë
¡¦2·î21Æü¡ÚÂè2²ó¡Ûhitomi LIVE TOUR 2002¡Öhuma-rhythm¡×¡Ê2002Ç¯È¯Çä¡Ë
¡¦2·î28Æü¡ÚÂè3²ó¡Ûhitomi live tour 2004¡ÖTRAVELER¡×¡Ê2004Ç¯È¯Çä¡Ë
¡¦3·î07Æü¡ÚÂè4²ó¡Ûhitomi 2005 10TH ANNIVERSARY LIVE¡ÖTHANK YOU¡×¡Ê2005Ç¯È¯Çä¡Ë
¡¦3·î14Æü¡ÚÂè5²ó¡Ûhitomi¡ÖJapanese girl collection 2005 ¡ÁLOVE MUSIC, LOVE FASHION¡Á¡×¡Ê2005Ç¯È¯Çä¡Ë
¡¦3·î21Æü¡ÚÂè6²ó¡Ûhitomi LIVE TOUR 2005¡ÖLove Angel¡×¡Ê2006Ç¯È¯Çä¡Ë
³«ºÅ¡Ê»ëÄ°¡Ë¥µ¥¤¥È¡§
Z-aN¡Êhttps://www.zan-live.com/ja/¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,011±ß¡ÊÁ´6²ó¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¶â³Û / ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¶â¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä ¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¢£¡ãhitomi Live 2026 - STAND BY¡ä
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËOpen 17:00 / Start 17:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE
¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë¡§
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤/»ØÄêÀÊ¡§29,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤/¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§25,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ï»ØÄêÀÊ¡§13,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥°¥Ã¥º¡ÊLive Blu-ray + Live Album CD + ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ + ¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¡Ë¾ÜºÙ
¡¦Live Blu-ray¡§hitomi 30th Anniversary Online Live¡ÖRe:CONNECT¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ü¦Á
¡¦Live CD¡§hitomi 30th Anniversary Online Live¡ÖRe:CONNECT¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ü¦Á
¡¦30¼þÇ¯/¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦¤ªÅÏ¤·²ñ¼Â»Ü¡Ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢½ª±é¸å¡¢hitomiËÜ¿Í¤è¤ê¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!!¡Ë
¢§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀèÃåÀè¹Ô ¼õÉÕÃæ
¼õÉÕ¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë23:00Ëø
URL¡§https://l-tike.com/hitomi/
¢¨ÀèÃå¼õÉÕ¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÊÊ¿Æü10:00¡Á17:00¡Ë¡§
https://supportform.jp/a-information
