¸ÅÁã¥Þ¥óU¤òÄÀ¤á¤¿¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡¡È35ºÐ¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ½Â¤¤¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
»Ø´ø´±¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤ò²òÇ¤¤·¡¢¤Þ¤Àº®Íð¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£11Æü¤Ë¤ÏFAÇÕ¡¦3²óÀï¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎFAÇÕ¡¦3²óÀï¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥óU¤Ë°Ì´¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥ÖOB¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥óU¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢2010Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¸½ºß¤Ï35ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇ¯Îð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏºÆ¤ÓÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¥Þ¥óU¤Ï¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢64Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤Í¡£¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥×¥ì¥¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¡£¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤â¤¢¤ë¡£º£¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÈà¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·È¤â¾å¼ê¤¯¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¡£Èà¤¬2ÅÙ¤â¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£35ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¤³¤Ê¤·¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤è¡×¡Ê¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
º£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Éüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ½Â¤¤¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥Þ¥óU¤¬Á°Àþ¤ËÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎFW¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Ï²¿¤È¤â¼êÄË¤¤°ì·â¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£